Теперь ему необходимо обратиться в лотерейный центр.

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей в "Гослото "7 из 49". Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

В организации написали, что в Рождество появился еще один крупный победитель государственных лотерей. Сумма его выигрыша составляет 123 025 954 рублей.

Выигрышный билет был куплен в Пензенской области всего за 50 рублей. Теперь ему необходимо обратиться в лотерейный центр.

Ранее мы писали о другом победителе в лотерею, вошедшем в историю. Москвич стал обладателем 1 миллиарда рублей.

Видео: YouTube / Столото