Житель Новосибирска спас подростков из горящего здания

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь, которые взяли на себя дальнейшую помощь пострадавшим.

В понедельник, 1 января житель Новосибирска совершил подвиг, вытащив четырёх подростков из охваченного огнём дома. Мужчина оперативно вызвал пожарных и успел вытащить людей из здания до их прибытия. Об этом информирует телеканал "360".

Герой шёл по одной из улиц города, когда заметил столб дыма над частной застройкой и моментально решил разобраться в происходящем. Он вышел на связь с пожарными, а затем приблизился к дому, услышав шум и движение внутри, словно кто-то просил о помощи.

Один из спасённых подростков передал мужчине информацию о наличии еще трёх человек внутри дома. Бесстрашный герой подошёл ещё ближе к окну и громко крикнул оставшимся, указывая им направление к его голосу. Вскоре из окна выбрались двое молодых людей и девушка. У последней оказалась окровавленная рука, а у парней зафиксированы ожоги. На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь, которые взяли на себя дальнейшую помощь пострадавшим.

Подростки рассказали, что после новогоднего празднества они легли спать в 9:00 утра, и в то время в доме не было ни следа огня или дыма. Однако в 10:00 пожар полностью охватил здание.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)