И не друг, и не враг, а убийца: петербуржец задушил товарища - именинника

В Петербурге 33-летний мужчина убил своего друга во время празднования дня рождения.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела 33-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве. Известно, что судьбой погибшего распорядился друг в день рождения своего товарища, об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Страшный случай произошел 7 октября 2017 года в сельхозпостройке. В тот день компания из родственников и друзей праздновала день рождения. После распития алкогольных напитков между именинником и одним из его гостей произошел конфликт. В результате злоумышленник применил физическую силу и задушил виновника торжества.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.