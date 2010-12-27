Житель Ленобласти в электричке приставил нож к девушке-контролеру

Мужчина похитил у кассира 8 тыс. рублей и попытался уехать на машине.

Сотрудники транспортной полиции 5 февраля задержали вооруженного грабителя, которые напал на кондуктора в поезде сообщением "Санкт-Петербург – Невдубстрой" с ножом, забрал деньги и попытался скрыться.

По информации пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, испуганная девушка-кассир сообщила, что неизвестный, угрожая ей холодным оружием, забрал у нее 8 тыс. рублей. Оперативники успели найти грабителя по горячим следам. Им оказался 29-летний безработный житель города Кировск Ленинградской области.

Известно, что задержанный, задумал воспользоваться беспомощностью контролера-кассира, решив, что она не сможет дать ему отпор. Он забрал у нее деньги и попытался скрыться из города на машине.

На данный момент злоумышленника задержали по ст. 91 УПК РФ. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальное наказание по данной статье – 10 лет лишения свободы.