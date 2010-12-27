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В Ленобласти мужчина похитил девушку и не выпускал из машины три дня
Сегодня, 12:58
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Shdaria
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В Ленобласти мужчина похитил девушку и не выпускал из машины три дня

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В Ленобласти девушку похитил ее знакомый и держал в автомобиле три дня.

В Ленобласти 39-летний мужчина похитил девушку и несколько дней держал ее в машине. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

Сотрудниками полиции установлено, что 19 октября на Криковском шоссе в Кингисеппе мужчино затащил знакомую в автомобиль и увез в поселок Аннино. Известно, что девушке пришлось быть в машине три дня. 21 октября сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение ПДД, тогда девушка смогла все рассказать полицейским. 

Подозреваемый житель Ленобласти задержан, в настоящее время ведется следствие. 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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