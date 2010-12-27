Житель Кингисеппа спрятал труп убитой жены в багажнике ее автомобиля

В Кингисеппе мужчина кочергой убил супругу и попытался замаскировать преступление.

Житель Кингисеппа задержан по подозрению в убийстве жены. Сообщается, что после совершения преступления, мужчина положил труп в багажник автомобиля, чтобы увезти и спрятать труп, но машина не смогла завестись.

Инцидент произошел около дома номер 16 по улице Доронина. Прохожие обнаружили труп женщины. Тело жертвы находилось в багажнике ее иномарки “Рено”. Погибшую обмотали в простыню и полиэтиленовые пакеты. Отметим, что петербурженку разыскивали с 6 ноября. Она считала без вести пропавшей. Врачи установили причину смерти: лобно-височная травма головы.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний муж убитой. Мужчина сознался в злодеянии. По его словам, он ударил супругу кочергой из-за личной неприязни. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту убийства.