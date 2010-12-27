В Ленобласти рыбак нашел обрез ружья и пистолетные патроны

В Ленобласти мужчина обнаружил пакет с обрезом ружья и патронами. Находку местный житель сдал в отдел лицензионно-разрешительной работы.

Житель Гатчины добровольно принес огнестрельное оружие и боеприпасы в отдел лицензионно-разрешительной работы по Гатчинскому району Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По словам 58-летнего мужчины в минувшие выходные рано утром он рыбачил у моста реки Теплая и заметил под мостом пакет, в котором лежали обрез оружия и патроны. Тогда мужчина принял решение сдать находку в отдел лицензионно-разрешительные работы, в котором он состоит на учете, как владелец гражданского оружия.

Инспекторы Росгвардии установили, что найденные патроны калибра 9 мм от пистолета Макарова. Количество патронов в пакете - 50 штук. Обрез оружия пренадлежал охотничьего одноствольного гладкоствольного ружья 16 калибра. Также отметили, что для стрельбы он уже не пригоден.

У гражданина приняли находу по заявленпию о добровольной сдачи, кроме того, мужчина получит за это вознаграждение.

Найденные боеприпасы, оружие и материал проверки будут переданы в УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области