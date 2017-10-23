Жесткая драка в центре Москвы попала на видео

Двое мужчин жестоко избили двух других мужчин и продолжали бить кулаками и пинать ногами лежащих.

В социальных сетях появилось видео жесткого избиения мужчин с камеры уличного наблюдения, которая установлена в одном из дворов в Потаповском переулке в Москве. Судя по данным с камеры драка произошла около 3 часов ночи 22 октября.

На опубликованных кадрах разворачивается жестокая драка 4х мужчин. По всей видимости, конфликт разгорелся между парами мужчин. Сначала драка происходит один на один. Затем один из мужчин падает и не шевелится. Тогда один из нападавших бросает свою жертву и спешит другу на помощь. Они вдвоем начинают избивать второго мужчину. В ход идут и кулаки и ноги. На какое-то время этот же мужчина возвращается к лежащему мужчине, что-то кричит ему и еще наносит несколько ударов по голове. Затем снова возвращается избивать второго мужчину. Часть драки осталась за пределами поля зрения камеры, но по тени можно увидеть, что избиение не прекращается.

После того как поверженные мужчины лежали на асфальте, "победители" покинули место происшествия. У более крупного избитого мужчины окровавлено лицо. Он пытается поднять друга, но тот даже с помощью товарища не может какое-то время подняться.

Сообщается, что по данному факту проводится проверка.

Видео: YouTube/Алексей Иванов