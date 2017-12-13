Женская хоккейная сборная России осталась без медалей на Олимпиаде 2018

Женская сборная по хоккею проиграла команде из Финляндии.

Сегодня, 21 февраля женская сборная России по хоккею выступила в заключительном матче на Олимпийских Играх 2018. Успех обошел стороной, но подопечные Алексея Чистякова действительно боролись за медаль. Сегодня "бронзу" забрали команда из Финляндия, чет матча 3:2.

Сборная Финляндии показала себя в самом начале матча, когда шайбу забросила Петра Ниеминен. Спустя 10 секунд второго перирода они удвоили счет.

Российские спортсменки не сдавались и Ольга Сосина забросила щайбу в ворота соперникам. В этой же двадцатиминутке Линда Валимаки вернула "суоми" преимущество.

Людмила Белякова сделала счет 2:3, но у российской команды иссякли силы, чтобы сравнять счет. В результате сборная России уезжает с Олимпийских Игры без медалей.

Фото, видео: Instagram