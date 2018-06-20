Женщина устроила одиночный пикет на Малой Садовой

Таким образом активистка поддерживает общественных деятелей, устроивших протест против строительства полигона "Экотехнопарк" в Архангельской области для захоронения твердых бытовых отходов из московского региона.

Днем 21 апреля на Малой Садовой горожане заметили женщину, устроившую одиночный пикет. Он был направлен на поддержку активистов, протест против строительства полигона "Экотехнопарк" в Архангельской области для захоронения твердых бытовых отходов из московского региона.

"Остановите беспредел в Шиесе" - написано на плакате.

Отметим, что накануне полиция опечатала вагончик протестующих, не проверив, был ли кто-то внутри. Из печной трубы шел дым, но стражей порядка это не смутило. Позже сами экоактивисты заподозрили неладное. Через окна они заметили ноги человека запертого внутри и забили тревогу. Только после этого полицейские сняли с дверей печати.

Видео: Piter.tv