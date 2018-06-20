Женщина устроила одиночный пикет на Малой Садовой

Днем 21 апреля на Малой Садовой горожане заметили женщину, устроившую одиночный пикет. Он был направлен на поддержку активистов, протест против строительства полигона "Экотехнопарк" в Архангельской области для захоронения твердых бытовых отходов из московского региона.
"Остановите беспредел в Шиесе" - написано на плакате.
Отметим, что накануне полиция опечатала вагончик протестующих, не проверив, был ли кто-то внутри. Из печной трубы шел дым, но стражей порядка это не смутило. Позже сами экоактивисты заподозрили неладное. Через окна они заметили ноги человека запертого внутри и забили тревогу. Только после этого полицейские сняли с дверей печати.
Видео: Piter.tv
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