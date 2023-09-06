Женщина чуть не откусила нос обидчице курьера-мигранта в ТЦ "Галерея"

Пострадавшая девушка сейчас находится в больнице с серьезными травмами и планирует подать заявление в полицию.

Инцидент в торговом центре "Галерея" закончился дракой после того, как две девушки начали издеваться над курьером-мигрантом в лифте. Они включили песню, ассоциируемую с сервисом доставки, которым пользовался курьер, пытаясь высмеять его. Курьер, не понимая русского языка, не оценил шутку. Однако свидетелем инцидента стала другая женщина, которая решила вмешаться, поскольку ей не понравилось поведение девушек.

По информации 78.ru, женщина вступила в спор с девушками, что привело к словесной перепалке. Одна из девушек продолжала насмешки и задала женщине вопрос, является ли она женой курьера. Этот вопрос вызвал вспышку ярости, и женщина напала на девушку, ударив её и укусив за нос.

Пострадавшая девушка сейчас находится в больнице с серьезными травмами и планирует подать заявление в полицию.

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Фото: Piter.TV