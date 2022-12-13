Жена обвиняемого в расчленении во Всеволожске впервые рассказала о трагедии

Аркадий уверяет, что не хотел предавать дружбу и помог подруге скрыть следы преступления. Такого мнения придерживается и супруга Аркадия.

Жена предполагаемого убийцы, который находится в СИЗО, рассказала о случившемся. В ноябре прошлого года в частной бане во Всеволожске нашли Расфасованные в пакеты человеческие останки, передают "Невские новости".

Суд принял решение оставить 55-летнего Аркадия под стражей до 21 марта 2023 года. Мужчина остался единственным живым свидетелем трагедии, которая произошла в один из ноябрьских дней 2022 года (точный день убийства 38-летнего Дмитрия до сих пор неизвестен). По словам Натальи, он однозначно не мог это совершить. Она прожила с ним 15 лет, и он всегда делал так, "чтобы правда восторжествовала".

Аркадий - бывший сотрудник МВД. От милиции Всеволожска от участвовал в двух чеченских кампаниях, 16 октября 2001 года Аркадий был контужен во время нападения на их блокпост в Чечне (в тот день погибли два его товарища). Вскоре мужчина оставил службу в рядах МВД, сейчас он военный пенсионер.

После задержания Аркадий рассказал следствию свою версию произошедшего. Мужчина объяснил, что стал свидетелем ссоры своей близкой подруги и ее 38-летнего сожителя Дмитрия. По словам арестованного, Дмитрий ударил женщину, после чего та вонзила в него нож. Получивший ранение скончался. Аркадий уверяет, что не хотел предавать дружбу и помог подруге скрыть следы преступления. Такого мнения придерживается и супруга Аркадия. Она уверена, что пораженная смертельным заболеванием Светлана удерживала Аркадия рядом с собой шантажом и алкоголем.

Фото: Piter.tv

