Ждем волну туристов из Эстонии: Выборг станет частью международного турпроекта

Выборг станет частью международного туристического проекта Via Hanseatika plus.

Накануне в город приехала делегация из Эстонии, курирующая развитие проекта Via Hanseatika. На данный момент в него входят несколько городов Балтийского региона, в том числе Петербург. Основные страны-участницы проекта - Латвия, Эстония и Россия. В рамках Via Hanseaatika туристы из Европы путешествуют по историческим поселениям, некогда входившим в Ганзейский союз, или распологавшемся в границах этого легендарного торгового объединения.

В планах - расширение Via Hanseatika на Выборг: это поможет привлечь в город новых туристов. Организаторов турпотока из Эстонии привлекают транспортная доступность и историческое наследие Выборга. В период шведского и финского владычества Выборг активно сотрудничал с городами Ганзейского союза.

Встреча с гостями из Эстонии прошла в Совете депутатов. С приветственным словом к гостям обратился первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович.

Уважаемые коллеги! Участники совещания! Я рад приветствовать вас в Выборге. Наш район и наш город является как промышленным и сельскохозяйственным, так и туристическим центром Ленинградской области. Нам действительно важно, чтобы туристические проекты развивались, чтобы город привлекал новых партнеров, особенно по туристическим направлениям. Мы все делаем для этого.

В мероприятии также принял участие глава комитета по внутренним и внешним связям Владимир Васильев и другие специалисты районной администрации.

Видео: Piter.TV