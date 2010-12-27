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В Петербурге будет два дня жарко: в четвергожидается плюс 30 градусов‍
Сегодня, 8:42
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lesjasap
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В Петербурге будет два дня жарко: в четвергожидается плюс 30 градусов‍

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Синоптики предупредили жителей города о двухдневной жаре.

Представители Гидрометцентра обещают петербуржцам возвращение жары. В четверг в городе ожидается до плюс 30 градусов по Цельсию. ПРи этом синоптики прогнозируют малооблачность и отсутствие осадков.

На территории региона будет дуть южный и юго-западный ветер. Его порывы не превысят трех метров в секунду.  Атмосферное давление будет колебаться, но изменения практически останутся незаметными.

В пятницу ситуация продолжится, а вот уже ближе к выходным в Северной столице вновь станет прохладно. В субботу пройдут ливни и грозы. Температура опустится до показателя в плюс 23 градуса.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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