"Жилищное хозяйство" напоминает петербуржцам о возможности удаленной оплаты ЖКУ

Представители организации заботятся о своевременной оплате услуг ЖКХ в сезон отпусков.

ВЦКП "Жилищное хозяйство" предоставляет жителям Санкт-Петербурга возможность оплатить квитанции за коммунальные услуги онлайн. Специалисты отмечают, что услуга наиболее актуальна в летний период, когда многие находятся не на территории города в отпусках. В ближайшее время "розовые квитанции" придут за август.

Для того, чтобы вовремя рассчитаться с задолженностью петербуржцам не нужно возвращаться домой: они могут зайти в личный кабинет на сайте www.kvartplata.info и оплатить услуги удаленно. Также для этого доступен телефонный номер (812) 325-05-43 или специальные терминалы. Подробную инструкцию можно найти на сайте "Жилищного хозяйства".

Фото: Жилищное хозяйство