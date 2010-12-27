Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
"Жилищное хозяйство" напоминает петербуржцам о возможности удаленной оплаты ЖКУ
Сегодня, 13:34
0
lesjasap
117

"Жилищное хозяйство" напоминает петербуржцам о возможности удаленной оплаты ЖКУ

0
 
 

Представители организации заботятся о своевременной оплате услуг ЖКХ в сезон отпусков.

ВЦКП "Жилищное хозяйство" предоставляет жителям Санкт-Петербурга возможность оплатить квитанции за коммунальные услуги онлайн. Специалисты отмечают, что услуга наиболее актуальна в летний период, когда многие находятся не на территории города в отпусках. В ближайшее время "розовые квитанции" придут за август.

Для того, чтобы вовремя рассчитаться с задолженностью петербуржцам не нужно возвращаться домой: они могут зайти в личный кабинет на сайте www.kvartplata.info и оплатить услуги удаленно. Также для этого доступен телефонный номер (812) 325-05-43 или  специальные терминалы. Подробную инструкцию можно найти на сайте "Жилищного хозяйства".  

Фото: Жилищное хозяйство

Теги:
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

Оставить комментарий

5