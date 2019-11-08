Зеленский выбрал нового главы СБУ в Крыму

Им стал заместитель военного прокурора Южного региона Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост начальника "главного управления Службы безопасности в Крыму" Евгения Нетужилова. Указ был опубликован на сайте главы государства.

С 2003 года Нетужилов занимал разные посты в органах украинской прокуратуры. До назначения работал заместителем военного прокурора Южного региона Украины. На посту он сменил уволенного в июне Александра Шмитько.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев не признал присоединение полуострова и сохранил органы власти, отвечавшие за регион.

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