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Зеленский выбрал нового главы СБУ в Крыму

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Им стал заместитель военного прокурора Южного региона Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост начальника "главного управления Службы безопасности в Крыму" Евгения Нетужилова. Указ был опубликован на сайте главы государства. 

С 2003 года Нетужилов занимал разные посты в органах украинской прокуратуры. До назначения работал заместителем военного прокурора Южного региона Украины. На посту он сменил уволенного в июне Александра Шмитько. 

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев не признал присоединение полуострова и сохранил органы власти, отвечавшие за регион. 

Видео: YouTube/

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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