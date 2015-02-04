Зеленый цвет воды Нахимовского озера вызвал беспокойство у жителей села Овсяное в Ленобласти

Сегодня, 13 июня, жители села Овсяное Выборгского района Ленобласти поделились в социальных сетях фотографиями цвета воды Нахимовского озера. Об этом рассказали в телеграм-канале "1703".
Для пыльцы с деревьев уже поздно, а для цветения озера еще рано.
Очевидцы
Экомилиция обследовала водоем. Специалисты пришли к выводу о том, что "яркая зеленая субстанция в воде – естественное природное явление, вызванное характерным размножением фитомассы сине-зеленых водорослей".
Фото: Телеграм / 1703
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