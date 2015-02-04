Зеленый цвет воды Нахимовского озера вызвал беспокойство у жителей села Овсяное в Ленобласти

Экомилиция обследовала водоем.

Сегодня, 13 июня, жители села Овсяное Выборгского района Ленобласти поделились в социальных сетях фотографиями цвета воды Нахимовского озера. Об этом рассказали в телеграм-канале "1703".

Для пыльцы с деревьев уже поздно, а для цветения озера еще рано. Очевидцы

Экомилиция обследовала водоем. Специалисты пришли к выводу о том, что "яркая зеленая субстанция в воде – естественное природное явление, вызванное характерным размножением фитомассы сине-зеленых водорослей".

Фото: Телеграм / 1703