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Зеленый цвет воды Нахимовского озера вызвал беспокойство у жителей села Овсяное в Ленобласти
Сегодня, 20:46
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Зеленый цвет воды Нахимовского озера вызвал беспокойство у жителей села Овсяное в Ленобласти

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Экомилиция обследовала водоем.

Сегодня, 13 июня, жители села Овсяное Выборгского района Ленобласти поделились в социальных сетях фотографиями цвета воды Нахимовского озера. Об этом рассказали в телеграм-канале "1703".

Для пыльцы с деревьев уже поздно, а для цветения озера еще рано.

Очевидцы

Экомилиция обследовала водоем. Специалисты пришли к выводу о том, что "яркая зеленая субстанция в воде – естественное природное явление, вызванное характерным размножением фитомассы сине-зеленых водорослей". 

Фото: Телеграм / 1703

Теги: нахимовское озеро, цветение воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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