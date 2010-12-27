Завтра в Выборгском районе состоится VIII спартакиада молодёжи Селезнёвского сельского поселения

Завтра, 21 июля 2018года, в 11:00 в Выборгском районе Ленинградской области состоится VIII спартакиада молодёжи Селезнёвского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Соревнования пройдут на стадионе в поселке Кондратьево МО "Селезневское сельское поселение".
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: футбол, прыжки в длину, армреслинг, волейбол, эстафета, пулевая стрельба, перетягивание каната, стритбол, дартс.
В VIII спартакиаде молодёжи Селезнёвского сельского поселения примут участие команды: п.Селезнево, п. Кондратьево, п. Торфяновка, п. Лужайка, п. Большое Поле, п.Новинка
Программа мероприятий .
10.00 - 10.30 - заезд команд (стадион поселка Кондратьево)
10.00 - 10.45 – регистрация (представитель подает заявку на стол регистрации)
10.45 - построение команд (команда должна иметь спортивную форму одинакового цвета).
11.00 - торжественное открытие.
11.15 - начало соревнований.
11.15- эстафета
11.30 - футбол; волейбол, прыжки в длину.
11.30- стрельба.
12.00- стритбол
13.00- дартс
13.00 – 15.00-обед.
15.00- армреслинг
14.30 –финальные игры – футбол
15.20- финальные игры – волейбол
17.00 – перетягивание каната.
18.00 – награждение победителей.
Также на стадионе будет работать выездная торговля и аттракциона ЦПКиО города Выборг.
Фото: pixabay.com; пресс-служба администрации поселения