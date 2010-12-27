Завтра в Выборгском районе состоится VIII спартакиада молодёжи Селезнёвского сельского поселения

Начало в 11:00 на стадионе в поселке Кондратьево.

Завтра, 21 июля 2018года, в 11:00 в Выборгском районе Ленинградской области состоится VIII спартакиада молодёжи Селезнёвского сельского поселения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Соревнования пройдут на стадионе в поселке Кондратьево МО "Селезневское сельское поселение".

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: футбол, прыжки в длину, армреслинг, волейбол, эстафета, пулевая стрельба, перетягивание каната, стритбол, дартс.

В VIII спартакиаде молодёжи Селезнёвского сельского поселения примут участие команды: п.Селезнево, п. Кондратьево, п. Торфяновка, п. Лужайка, п. Большое Поле, п.Новинка

Программа мероприятий .

10.00 - 10.30 - заезд команд (стадион поселка Кондратьево)

10.00 - 10.45 – регистрация (представитель подает заявку на стол регистрации)

10.45 - построение команд (команда должна иметь спортивную форму одинакового цвета).

11.00 - торжественное открытие.

11.15 - начало соревнований.

11.15- эстафета

11.30 - футбол; волейбол, прыжки в длину.

11.30- стрельба.

12.00- стритбол

13.00- дартс

13.00 – 15.00-обед.

15.00- армреслинг

14.30 –финальные игры – футбол

15.20- финальные игры – волейбол

17.00 – перетягивание каната.

18.00 – награждение победителей.

Также на стадионе будет работать выездная торговля и аттракциона ЦПКиО города Выборг.

Фото: pixabay.com; пресс-служба администрации поселения