В четверг Петербург накрыл густой туман

Атмосферное давление не менялось в течение дня.

В четверг, 25 февраля, Петербург накрыло туманом, а ночью, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ожидается мокрый снег с дождем.

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности во время тумана при видимости 500 метров и менее.

Главное и самое надёжное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, что при наличии возможности воздержаться от поездки в тумане, и лучше всего использовать такую возможность. Лучше максимально подстраховаться и отложить запланированные дела, чем попасть в беду МЧС

В случае, если поездку отложить не удастся, то спасатели предлагают опустить стёкла автомобиля. Так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. В условиях плохой видимости водители нередко используют сигнал клаксона.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 26 февраля ожидаются мокрый снег и дождь.

Фото: 78.mchs.gov.ru