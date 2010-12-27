СК передал материалы дела по "Зеоре" в суд

Ольга Маркелова предстанет перед судом в ближайшее время.

В ближайшее время уголовное дело в отношении петербурженки Ольги Маркеловой будет рассмотрено в суде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Представители ведомства завершили расследование по факту гибели двух клиентов компании "Зеора", владелицей которой и являлась местная жительница.

Напомним, что женщину обвиняют в создании некоммерческого предприятия, которое посягало на права и личность ее участников. Супруги Маркеловы сами называли свою компанию "центром личностного роста и тренингов". Однако, специалисты считают, что использованная система "Лайфспринг", по которой работали владельцы фирмы, оказывало пагубное воздействие на психологическое состояние клиентов. В результате два человека не выдержали давления и завершили собственные жизни.

Напомним, что супруг Ольги Маркеловой в настоящее время находится в международном розыске.

Фото: Piter.tv