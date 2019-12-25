В Петербурге завершилось благоустройства сквера Петра Семененко

В честь открытия благоустроенного сквера состоялся семейный спортивный праздник.

В Петербурге 12 июля состоялся семейный праздник, посвященный завершению реконструкции сквера имени Петра Семененко. Сквер получил своё название в честь первого генерального директора Кировского завода. В торжественном мероприятии принял участие нынешний генеральный директор ПАО "Кировский завод" Сергей Серебряков. На открытии сквера побывал корреспондент Piter.tv.

Завод это же не только станки, оборудование, производство… Это, прежде всего, люди. Люди, которые живут на своей земле, и развивают её. Здорово, что завод вышел за пределы своих стен и сделал такой прекрасный сквер. Сергей Серебряков, генеральный директор ПАО "Кировский завод"

Также праздник посетили председатель межрегионального профсоюза работников Группы компаний "Кировский завод" Сергей Савцов, жена Петра Семененко Лариса Семененко, которая является директором фонда, названного его именем. Именно этот фонд и занимается благоустройством и содержанием сквера.

Развлекательную часть программы открыл военный оркестр, который сыграл популярные детские песни. Во время праздника посетители сквера увидели шоу мыльных пузырей, выступление фокусника и аниматоров, приняли участие в конкурсе рисунков мелками на асфальте. Для более активных и спортивных ребят проходили соревнования по скейтбордингу. Всем маленьким участникам в качестве приза раздали футболки и панамы с логотипом "Кировского завода".

Напомним, своё название сквер имени Петра Семененко получил лишь в 2018 году, в честь первого генерального директора "Кировского завода". Тогда же началась реконструкция, и сейчас она полностью завершилась. Теперь в Петербурге появилось еще одно благоустроенное пространство для отдыха площадью в 14 тысяч квадратных метров.

Материал подготовила Жасмин Гюлдан для Piter.tv

Фото: Piter.tv