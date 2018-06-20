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Заведующему выставочным залом "Выборг - город воинской славы" исполнилось 65 лет
Сегодня, 15:00
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KaterinaKono13

Заведующему выставочным залом "Выборг - город воинской славы" исполнилось 65 лет

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Поздравления с юбилеем высказали коллектив отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".

Заведующему выставочным залом "Выборг - город воинской славы" Владимиру Быкачеву исполнилось 65 лет. Поздравления с юбилеем высказали коллектив отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи". 

65 лет — возраст, внушающий уважение и почет. Накопленная вами мудрость — вот то бесценное сокровище, которое Вы приобрели и которым Вы делитесь со всеми, кто Вас окружает. Позвольте же поздравить Вас с этим знаменательным днем и пожелать, чтобы здоровье с каждым днем лишь крепчало, а мудрость и ум по-прежнему поражали окружающих! С юбилеем!

Коллектив отдела молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи"

Источник: "Дом Молодежи города Выборга"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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