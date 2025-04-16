Заслуженный реставратор Петербурга рассказал о своих ключевых проектах

Среди запоминающихся проектов Артур Гаспарян назвал московский вокзал, где начались его первые шаги в реставрации, а также восстановление Валдайского Иверского монастыря и старинной чугунной пристани в Павловске.

Заслуженный реставратор Петербурга Артур Гаспарян рассказал "Петербургскому дневнику" о своем отношении к профессии реставратора, главных достижениях и значительном награждении.

Гаспарян работает в реставрации около 17 лет. Свою карьеру он начал в Балтийской строительной компании, где 9 лет руководил проектами восстановления исторических объектов. Далее продолжил работу в фирме "Матис", где находится уже 8 лет.

Начало профессионального пути произошло случайно: в 2002 году он оказался вовлеченным в реставрацию фасада Московского вокзала, где освоил основы ремесла — ремонт декоративных деталей, подготовку образцов и проведение исследований архивов. Впоследствии большую часть карьеры Гаспарян провел, восстанавливая фасады и крыши зданий, глубоко изучая историю каждого объекта.

Реставрация оказалась для мастера гораздо интересней и сложнее обычного строительства, так как предполагает бережное сохранение исторического облика зданий, соблюдение технологий и правил. Эта область требует большой ответственности, внимательного подхода и постоянной учебы.

Среди запоминающихся проектов Артур Гаспарян назвал московский вокзал, где начались его первые шаги в реставрации, а также восстановление Валдайского Иверского монастыря и старинной чугунной пристани в Павловске. Среди будущих планов — участие в реставрации Александро-Невской Лавры, чьи архитектурные особенности вызывают особый интерес.

Вопрос о скорости выполнения работ остался открытым: реставраторы предпочитают высокое качество результата, предпочитая соблюдать правильную технологию и избегать спешки. Даже зимой рабочие используют специальное оборудование ("тепляки") для поддержания нужной температуры и предотвращения повреждений материала.

Отвечая на вопрос о современных материалах, таких как стекло и бетон, Гаспарян заметил, что они допустимы, но только вне исторических центров городов. Он привел пример гармоничного расположения Лахта-центра на берегу Финского залива, выразив сомнение относительно размещения аналогичных зданий поблизости от Невского проспекта.

Фото: Правительство Петербурга (архив)