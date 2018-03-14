Голландцы планируют бесплатно отремонтировать велодорожки Петербурга

Об этом сегодня сообщил председатель Коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

С отчетом о развитии инфраструктуры транспорта в начале конференции выступил председатель ведомства Сергей Харлашкин.

В Северной столице за прошлый год отремонтировали три участка набережных, пять мостов и Кронштадтский путепровод. Завершился ремонт на Пантелеймоновском мосту. В Петербурге появились три новые автостоянки – две из них на улице Оптиков. К тому же, в Петербурге появились пять перехватывающих автостоянок. В этих местах автомобилисты смогут оставить свой транспорт и пересесть на метро. Сергей Харлашкин

Также в своем докладе Харлашкин уделил внимание велосипедному движению. Он отметил, что за прошедший год в городе появились пять уже веломаршрутов. Они достигают протяженности около 39 километров. Уже этой весной велосипедисты могут спокойно кататься в Петроградском, Выборгском и Калининском районах. Одна из главных проблем по возведению велодорожек – безопасное расположение относительно автомобильного движения.

Видео: Piter.TV