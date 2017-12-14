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Защитники дома Лермонтова проведут акцию около заброшенного дома писателя
Сегодня, 13:36
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lesjasap
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Защитники дома Лермонтова проведут акцию около заброшенного дома писателя

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Активисты прочтут стихи в поддержку инициативы создания в Петербурге музея-квартиры Лермонтова.

Около дома Лермонтова вечером 3 января активисты устроят пикет. Во время акции петербуржцы будут читать стихотворения поэта. 
 
Отметим, что подобное мероприятие проводится каждое третье число месяца. Почитатели творчества Лермонтова собираются у заброшенного здания на Садовой, 61. В этом году встреча назначена на 19 часов вечера. Собирает жителей города общественная организация “Красивый Петербург”.
 
Напомним, что продолжается сбор подписей в поддержку проекта по созданию музея-квартиры Михаила Лермонтова. На данный момент ее поддержало более 25 тысяч человек. 
Теги: дом лермонтова , защитники , петиция , пикет , поэзия , стихи
Категории: Новости СПб

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