Защитники дома Лермонтова проведут акцию около заброшенного дома писателя

Активисты прочтут стихи в поддержку инициативы создания в Петербурге музея-квартиры Лермонтова.

Около дома Лермонтова вечером 3 января активисты устроят пикет. Во время акции петербуржцы будут читать стихотворения поэта.

Отметим, что подобное мероприятие проводится каждое третье число месяца. Почитатели творчества Лермонтова собираются у заброшенного здания на Садовой, 61. В этом году встреча назначена на 19 часов вечера. Собирает жителей города общественная организация “Красивый Петербург”.

Напомним, что продолжается сбор подписей в поддержку проекта по созданию музея-квартиры Михаила Лермонтова. На данный момент ее поддержало более 25 тысяч человек.