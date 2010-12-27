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Зарплата врачей в Петербурге упала на 10%
Сегодня, 14:50
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lesjasap
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Зарплата врачей в Петербурге упала на 10%

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Неутешительную статистику провели исследователи, указавшие на падение зарплат у медицинского персонала.

Как сообщает “Политэксперт”, заработная плата для медиков в 2017 году возросла, однако, врачей массово сократили в Петербурге. К таким выводам пришла команда экспертов Avito, проведя собственное исследование. 
 
Согласно полученным данным, в 2017 году наблюдается увеличение зарплаты для врачей по всей России. В настоящее время средняя оплата для специалистов сферы “медицина и фармацевтика” равна 35,5 тысячам рублей. Эта цифра на 4,4 процента больше, чем в прошлом году. Наибольший рост зарплаты получили доктора из Чебоксар (70%) и Томска (64%). 
 
Отметим, что в Санкт-Петербурге прироста в данной отрасли не наблюдается. Наоборот, уровень зарплат снизился на десять процентов. Средний доход медиков составляет 40,8 тысяч рублей. Наряду с Северной столицей падение отмечается в Балашихе (на 34%) и Красноярске (32%).
 
Несмотря на уменьшение зарплаты, Санкт-Петербург занимает шестое место по уровню максимальной оплаты работы медиков. На первом месте лидирует Москва со средним заработком 49,5 тысячи рублей. 
Теги: зарплата , исследование , падение , политэксперт , статистика
Категории: Новости СПб

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