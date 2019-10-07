Грузовые поезда поедут в Крым позже из-за древнего города

Археологическая находка сдвинула сроки сдачи объекта.

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года. Об этом сообщает РБК.

В Минтрансе свое решение объяснили, археологической находкой, которую сделали на полуострове. Речь идет о древнем торговом поселении, построенном в IV веке до нашей эры. После экспертизы было решено сохранить находку и перенести участок дороги на 140 метров южнее. Из-за этого сроки строительства и стоимость проекта увеличатся.

Сообщается, что движение пассажирских поездов будет запущено по плану — в декабре 2019 года.

Видео: YouTube/КАПИТАН КРЫМ