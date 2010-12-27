Бизнесмену Волошину скостили срок на полтора года за заказное убийство

Предприниматель проведет в тюрьме не шесть лет, а 4,5 года.

В Городском суде Санкт-Петербурга сократили тюремный срок осужденному по обвинению в заказном убийстве. Местный бизнесмен осознал в местах заключения, что был неправ, приобретая услуги киллера. Суд счел, что фигурант дела - Александр Волошин, заслуживает милосердия. В ходе апелляционного заседания из шести лет злоумышленнику скостили полтора года. Весь срок петербуржец проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Напомним, что преступник покусился на жизнь нефтяного эксперта - бывшего подчиненного. В результате профессиональный убийца смог выполнить задание с летальным исходом для жертвы. Стоимость заказа составила для Волошина три миллиона рублей. Инцидент произошел в декабре 2017 года.

Фото: Piter.tv