Очевидцы: зампрокурора Петроградского района пьяным сел за руль Мерседеса" и уехал

Сотрудника Прокуратуры "запалили" охранники и гости концерта Елены Темниковой.

В Петербурге очевидцы узнали в нетрезвом посетителей концерта Елены Темниковой заместителя Прокурора по Петроградскому району. Мужчина сначала отрывался с несколькими стаканами виски, после выступления якобы сел за руль автомобиля. Об инциденте сообщила "Фонтанка.ру".

По словам свидетелей произошедшего, должностное лицо подъехало к клубу "А2" по проспекту Медиков. Охранник частной парковки открыл шлагбаум для проезда кроссоверу сотрудника Прокуратуры, который в открытое окно иномарки показал служебное удостоверение. Место представитель надзорного ведомства занял бесплатно. Затем вместе со спутницей Александр Томов через ВИП-вход направился к местам в секторе F.

Гости видели, как к столику Прокурора приносили не менее десяти порций дорогого виски. Они утверждают, что шесть из них выпил Томов. Около 23 часов он решил покинуть заведение и направился к собственной машине. Заместитель прокурора самостоятельно решил сесть за руль иномарки, после чего уехал по направлению к дому на Васильевском острове.

Видео и фото: Фонтанка. Ру

