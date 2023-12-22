Въезд на КАД у Шушар закрыли из-за пробок

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по внешней стороне КАД также временно ограничено от развязки с Софийской улицей до Мурманского шоссе.

Въезд на кольцевую автодорогу на у Шушар временно закрыт. Об этом 27 января сообщила читательница "Фонтанки".



Женщина уточнила, что пост со знаком установили прямо перед заездом, поэтому все подводящие дороги перегружены автомобилями и выехать можно только, двигаясь задом, что не безопасно. Она также пояснила, что находилась в пробке около 15-ти минут, после чего оставила автомобиль с зажиганием аварийной сигнализации и выехала назад. Фургоны продолжают стоять, так как им сложнее выехать.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по внешней стороне КАД также временно ограничено от развязки с Софийской улицей до Мурманского шоссе. Само шоссе закрыто от торгово-развлекательного центра "Мега" до деревни Озерки. Уровень пробок оценивается в пять баллов.

Фото: "Яндекс.Пробки"