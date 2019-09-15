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Rybka123
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В колонии в Курганской области убили заключенного

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Мужчина отбывал наказание  за убийство своей 10-месячной дочки.

В исправительной колонии Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили региональные СМИ.

Информацию об этом подтвердили в УФСИН по области. Инцидент случился в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района. Подробности происшествия неизвестны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Известно, что заключенный отбывал наказание  за убийство своей 10-месячной дочки. Преступник несколько раз ударил ребенка,  а после бросил на стол.

Видео: Piter.TV

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Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:38

Убил ребенка...обычно с такими в колониях так и поступают , дети это святое

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