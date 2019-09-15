В колонии в Курганской области убили заключенного

В исправительной колонии Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили региональные СМИ.
Информацию об этом подтвердили в УФСИН по области. Инцидент случился в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района. Подробности происшествия неизвестны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Известно, что заключенный отбывал наказание за убийство своей 10-месячной дочки. Преступник несколько раз ударил ребенка, а после бросил на стол.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
Убил ребенка...обычно с такими в колониях так и поступают , дети это святое