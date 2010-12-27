Чиновников, которые не оправдали доверия, теперь будут увольнять из правительства Петербурга

Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли закон об увольнении членов правительства Петербурга в связи с утратой доверия

14 ноября в ЗакСе бел утвержден закон об увольнении чиновников из-за утраты доверия. Такие меры будут предприниматься в отношении представителей власти, которые будут оказываться участниками конфликта интересов в случаях, предусмотренных федеральным законом "О противодействии коррупции".

Авторами нововведения стали Михаил Барышников, Денис Четырбок, Юрий Бочков, Юрий Гладунов и Максим Яковлев. Норма коснется лиц, занимающих госдолжности в исполнительных органах власти, в Контрольно-счетной палате и постов уполномоченного по правам человека, детского и бизнес-омбудсменов.

Отмечается, что решение об увольнении могут принимать лица, назначившие чиновников на пост. Увольнение может грозить и тем, кто указал недостоверные сведения в антикоррупционной декларации или не предоставил информацию о доходе и имуществе. Также снять с поста могут и тех, кто занимается предпринимательской деятельностью или управляет иностранными организациями.

Борис Вишневский, представитель партии "Яблока", выразил свое несогласие. Он заявил, что уличенных депутатов нужно не увольнять, а привлекать к ответственности.

Первым, кому предложили выразить недоверие, оказался вице-губернатор Михаил Мокрецов, который до сих пор не отчитался за выделенный миллиард рублей на постройку SPA в Сестрорецке. С такой инициативой выступил депутат Максим Резник.