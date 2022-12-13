Загрузка отелей Петербурга в День города составила 70%

Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Около 140 тыс. гостей приехали в Санкт-Петербург 27-28 мая, чтобы отметить 320-летие Санкт-Петербурга. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Загрузка отелей на предыдущих выходных превысила 70%, что на 10% больше, чем в 2022 году. Эксперты связывают такие высокие показатели с богатым событийным календарем северной столицы. Одним из самых ярких мероприятий стал Петровский фестиваль огня, соединивший световое и пиротехническое шоу с участием команд из разных стран.

По данным "Турбарометра Санкт Петербурга", число туристов и экскурсантов, посетивших Санкт Петербург на выходных 27-28 мая, составило порядка 140 тыс. За эти два дня гости принесли в экономику Северной столицы более 4,5 млрд рублей. Загрузка качественного номерного фонда в эти выходные поднималась до 71% — на 10% превысив показатели аналогичного периода прошлого года. Пресс-служба комитета по туризму.

Ожидается, что предстоящие культурные события вызовут такой же сильный интерес у гостей Петербурга. Среди ближайших праздников — Фестиваль духовых оркестров в День России, вечер выпускников "Алые паруса", Фестиваль цветов ко Дню семьи, любви и верности и другие.

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