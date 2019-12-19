Загитова выступила на "Газпром Арене" перед матчем СКА — ЦСКА

Спортсменка сказала, что хоккейный лед ничем не отличается от фигурного.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на "Газпром Арене" в Петербурге перед болельщиками хоккейных клубов СКА и ЦСКА. Как призналась спортсменка, у нее еще никогда не было такой большой аудитории.

По словам Загитовой, она хотела зарядить зрителей перед тем, как начнется игра.

Напомним, сегодня, 19 декабря на Крестовском острове проходит матч "Русской классики" в рамках КХЛ между СКА и ЦСКА. Игра началась в 20:00. На данный момент счет никто из команд не забил гол в ворота противника.

Видео и фото: Piter.TV