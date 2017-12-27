Пассажиры задержанного на 18 часов рейса Петербург-Нячанг ждут регистрацию в "Пулково"

Пассажиры рейса IK2785 из "Пулково" во Вьетнам ждут начала регистрации на самолет. Отправление задержали на 18 часов.

Пассажиры рейса IK2785 из Петербурга в Нячанг (Вьетнам) ждут регистрации на задержанный самолет. Вылет их лайнера был назначен на 00.05 8 января. Однако сейчас на табло значится, что самолет отправится только в 18.00.

В данный момент ожидают подачу резервного судна вместо сломавшегося. Ранее Piter.tv сообщал, что туристы почти 10 часов не могут вылететь из "Пулково" во Вьетнам.

Пассажиры провели ночь в аэропорту. В отели их разместили только в пять утра. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав туристов.

Видео: Piter.tv