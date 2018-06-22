Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве

Своим 1,9 млн подписчиков блогер продаёт курсы о заработке и предпринимательстве.

В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, который подозревается в мошенничестве в ходе продаж образовательных курсов. Об этом сообщил сообщил источник телеканала "360".

Как отмечает издание, Шабутдинов прилетел в Москву и направился в съёмные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ. Своим 1,9 млн подписчиков блогер продаёт курсы о заработке и предпринимательстве. Один из таких инфопродуктов он планировал запустить сегодня.

Шабутдинов является основателем технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names. Позиционирование Аяза строится на том, что в прошлом он смог выбраться из нищеты и добиться успехов в бизнесе.

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Фото: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/ @ayazshabutdinov