На Петроградке задержаны предполагаемые грабители, вынесшие сейф из кафе

Полиция задержала грабителей, напавших с оружием на кафе на Петроградской стороне.

Полиция Петроградского района задержала подозреваемых в разбойном нападении на кафе.

Напомним, что преступление было совершено утром 16 января в заведении “Талат”. В кафе на Кронверкском проспекте, 23 вошли двое неизвестных, которые стали угрожать персоналу. С собой у злоумышленников было оружие: пистолет и нож. Они связали администратора с помощью пластиковых хомутов, отобрали у мужчины мобильный телефон и личные деньги в сумме 2,5 тысяч рублей. Также воры забрали с собой сейф с выручкой.

Выяснилось, что грабителями оказались 41-летний и 44-летний местные жители. Первый подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Обоим предъявлено обвинение по статье за разбой.