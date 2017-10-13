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На Петроградке задержаны предполагаемые грабители, вынесшие сейф из кафе
Сегодня, 9:08
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lesjasap
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На Петроградке задержаны предполагаемые грабители, вынесшие сейф из кафе

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Полиция задержала грабителей, напавших с оружием на кафе на Петроградской стороне.

Полиция Петроградского района задержала подозреваемых в разбойном нападении на кафе. 
 
Напомним, что преступление было совершено утром 16 января в заведении “Талат”. В кафе на Кронверкском проспекте, 23 вошли двое неизвестных, которые стали угрожать персоналу. С собой у злоумышленников было оружие: пистолет и нож. Они связали администратора с помощью пластиковых хомутов, отобрали  у мужчины мобильный телефон и личные деньги в сумме 2,5 тысяч рублей. Также воры забрали с собой сейф с выручкой.
 
Выяснилось, что грабителями оказались 41-летний и 44-летний местные жители. Первый подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Обоим предъявлено обвинение по статье за разбой.
Теги: задержание , кафе , кронверкский проспект , петроградка , петроградская сторона , петроградский район , сейф
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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