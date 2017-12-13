В Петербурге задержали наркодилеров

В Петербурге задержали преступную группу, которая изготавливала запрещенные вещества.

Полиция Петербурга задержала группу наркодилеров, которые знимались изготовлением и продажей мефедрон (химическое соединение класса замещённых амфетаминов и катинонов, психостимулятор и эмпатоген). По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее двое членов преступной группы уже были задержаны правоохранительными органами. Участники преступной группы производили, а после продавали наркотическое средство "мефедрон" в крупном, а также особо крупном размерах. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

Сотрудники полиции провели обыски в арендуемом доме в Приозерском районе Ленинградской области, в поселке Запорожское. В помещении была обнаружена лабораторная посуда, химические реактивы и более трех с половиной килограммов мефедрона (3628,55 грамм).