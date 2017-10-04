В Петербурге по делу об убийстве и поджоге мужчины задержали иностранца

Накануне Следком и полиция задержали предполагаемого убийцу, который сжег своего оппонента в гараже.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге задержали иностранца, который, предположительно, убил человека, а после сжег тело.



Под подозрения правоохранителей пал 31-летний уроженец Харьковской области. По версии следствия, 2 октября он поссорился с 27-летним жителем Ленобласти, с которым до этого вместе выпивал. Агрессор избил мужчину, задушил его проволокой. Чтобы замести следы, злоумышленник запер гараж, где проходил сабантуй, и поджег его.



Клубящийся дым заметил сторож. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.