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В Петербурге по делу об убийстве и поджоге мужчины задержали иностранца

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Накануне Следком и полиция задержали предполагаемого убийцу, который сжег своего оппонента в гараже.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге задержали иностранца, который, предположительно, убил человека, а после сжег тело.

Под подозрения правоохранителей пал 31-летний уроженец Харьковской области. По версии следствия, 2 октября он поссорился с 27-летним жителем Ленобласти, с которым до этого вместе выпивал. Агрессор избил мужчину, задушил его проволокой. Чтобы замести следы, злоумышленник запер гараж, где проходил сабантуй, и поджег его.

Клубящийся дым заметил сторож. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия , убийство
Категории: Новости СПб

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