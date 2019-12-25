Смольный: интенсивность распространения COVID-19 в Петербурге растёт

За неделю суточный показатель заболевших COVID-19 в Петербурге увеличился почти на 40%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 13 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным штаба правительства Петербурга, на 39,85% выросло число больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 6 мая оно составляло 783 человека, а неделей спустя – 1095 человек. Общее количество госпитализированных взрослых с COVID-19 и пневмониями увеличилось на 32,06%.

В отчете упоминается, что в Северной столице выполнили более одного 1,1 млн инъекций вакцины (суммарно и 1-й и 2-й компоненты), при этом не зарегистрировано ни одной тяжелой реакции или осложнения на прививку.

По сравнению с данными прошлого четверга на 39,85 % выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. Суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями увеличилась на 32,06 %. За прошедшие 7 дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 2,68 %.Отмечаются признаки роста интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуация требует строго выполнять противоэпидемические меры – носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Но единственной мерой, которая способна предотвратить третью волну эпидемии или значительно сгладить ее течение, является всеобщая вакцинация населения. Опасность заболеть COVID-19 и перенести инфекцию в тяжелой форме вплоть до летального исхода несоизмеримо превосходит риски, связанные с вакцинацией. [...] Межведомственный координационный совет и Комитет здравоохранения призывают граждан 18 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19, посетить ближайший пункт вакцинации и привиться. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv