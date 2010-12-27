Забивка стал самым популярным сувениром во время ЧМ-2018 в Петербурге‍

На ЧМ фанатов интересовали Забияка, мячи и кокошники.

Первое место по популярности из символики с Чемпионата мира-2018 в Петербурге занимает волк Забивака. Чаще всего болельщики со всего мира в Северной столице скупали именно его.

В общей сложности город реализовал пять тысяч фигурок данного талисмана. Чаще всего фанатов интересовали фигурки размером в 21 и 16 сантиметров. Их реализовывали в официальный точках продаж - магазинах Клуба болельщиков.

Как отмечают специалисты, на втором месте по популярности расположились футбольные мячи, которые приобретали в качестве сувенира. На третьем идут русские кокошники. Особенный спрос на последний вид товара вырос после игры со сборной Испании.

Фото: ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" / ВК.