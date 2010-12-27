За уборкой дорог в Ленобласти будет следить спутник

Спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС позволяет следить за работой дорожных рабочих в зимний период. В сезоне 2017-2018 года так будут следить за уборкой снега в Ленобласти.

Следить за содержанием трасс Ленобласти будет спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС в период 2017-2018 годов. Это поможет отслеживать в режиме реального времени уборку заснеженных дорог. Спутник покажет как местоположение машин, так и автоматически будет контролировать расход противогололедных материалов.

Информация с датчиков будет передаваться с диспетчерскую службу Ленавтодор. Специалисты проверяют информацию и учитывают полученные данные. Эта информация станет основой для оплаты работ подрядным организациям.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области отмечает, что регион на 100% готов к зимнему сезону. Главы ДРСУ и ДРЭУ лично отвечают за уборку подведомственных трасс и заготовку необходимых материалов к зимнему сезону.