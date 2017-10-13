В Петроградском районе задержали молодых людей, регулярно избивавших прохожих

Полиция поймала юных преступников, причастных к избиению школьников на Петроградке.

Полиция задержала подростков, которых подозревают в систематическом избиении прохожих в Петроградском районе. Жертвами становились школьники, но иногда кулаки встречали и более взрослые жители города.

Серию избиений удалось раскрыть благодаря поимке злоумышленников, напавших на 14-летнего мальчика в ноябре 2017 года. Оперативники выяснили, задержанные хулиганы совершили уже не одно преступление.

Первый подозреваемый оказался 17-летним юношей. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, хотя молодой человек не учится и не работает. В его компанию входят еще один сверстник и 20-летний петербуржец. Именно этих троих полиция считает виновными в регулярных избиениях местных жителей.

Следствие знает минимум семь эпизодов, к которым преступники имеют отношение. Средний возраст их жертв: 14-15 лет. Два раза пострадавшими становились взрослые мужчины 22-х и 50-ти лет. В “Зоне влияния” злоумышленников входила улица Плуталова, а также Каменоостровский и Чкаловский проспекты.

Задержанных обвиняют в побоях и умышленном причинении вреда здоровью. В настоящее время двое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде, еще один арестован.