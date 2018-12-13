За сутки в Петербурге угнали пять дорогих иномарок

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступников и машины ищут.

В полицию Петербурга пять человек заявили о хищении дорогих иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

К стражам порядка Красносельского района обратился 80-летний мужчина и рассказал о пропаже машины марки "Ниссан" стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей. Машина была припаркована возле дома на проспекте Ветеранов.

Затем в полицию Невского района пришел житель Карелии. Неизвестные угнали у него авто стоимостью 2 миллиона рублей, которое он оставил на улице Бадаева.

В Московском районе неизвестные похитили две иномарки "КИА" за 1,5 миллиона рублей. Житель Пушкинского районе обратился в полицию с заявлением о хищении его автомобиля за 2,2 млн с парковки на Ленсоветском переулке.

И, наконец, во Всеволожском и Ломоносовском районе преступники угнали две иномарки на общую сумму почти три миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Преступников и машины ищут.

Фото: Piter.TV