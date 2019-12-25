За сутки в Ленобласти выявили 605 случаев заражения коронавирусом

Число новых пациентов в регионе продолжает расти каждый день.

В пятницу, 12 августа, в Ленинградской области выявили 605 новых случаев заболевания коронавирусом. Число новых пациентов в регионе растет каждый день, эксперты отмечают резкий скачок заболеваемости.

Еще в понедельник было зафиксировано 286 человек, заболевших коронавирусом за сутки, то в пятницу на 319 пациентов больше.

Новые пациенты с коронавирусом зафиксированы во всех районах Ленинградской области, кроме Сланцевского района.

За все время пандемии коронавирус диагностировали у 195 802 жителей Ленинградской области. Из них выздоровели 187 391 человек (95,7%).

Фото: Piter.tv