Петербуржец проведет пять лет в колонии за смертельное ДТП на КАД

Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящую с "аварийкой" машину и человека рядом с ней.

Кронштадтский районный суд Петербурга приговорил автомобилиста Дмитрия Бакастова к пяти годам в колонии. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в смертельном ДТП, случившемся на КАД в августа прошлого года.

Вечером 12 августа 2019 года Бакастов ехал на "Ситроен Берлинго" по КАД от Краснофлотского шоссе в сторону Кронштадта. Известно, что мужчина был под наркотиками, и в один момент водитель разогнался до 100 км/ч, отвлекшись от управления машиной. Неаккуратный маневр сместил иномарку в правую полосу движения, где она врезалась в стоящую со включенной "аварийкой" "Ладу". Вместе с машиной "Ситроен" наехал и на пешехода, стоящего у правого борта отечественной иномарки, а затем врезался в металлическое ограждение. В результате наезда пешеход скончался на месте от множественных переломов, острой кровопотери и повреждения внутренних органов.

Бакастов признал свою вину частично, пояснив, что в день трагедии он был погружен в бытовые проблемы с матерью, соседями и продажей комнаты. В поездке мужчине захотелось пить, и он потянулся к пакету с продуктами на заднем сиденье, пока на дороге не было видно других машин-попутчиков. После того, как автомобилист смог достать бутылку и утолить жажду, он обернулся, чтобы снова положить воду на сиденье, но в этот момент машину повело в сторону. Автомобилист не успел избежать столкновения со стоящей "Ладой". Также подсудимый рассказал, что действительно употреблял наркотики и лечился от зависимости, но в день аварии не употреблял никаких веществ. Обнаруженное при медосвидетельствовании осталось якобы от дозы, употребленной за три дня до ДТП.

Суд взыскал с Бакастова компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда немедленно.

Ранее мы рассказывали, что автобус 30 метров протащил застрявшего в дверях школьника в Петербурге.

Фото (носит иллюстративный характер): pixabay