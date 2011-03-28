За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 8 миллионов рублей

Некоторым организациям выписали штрафы за срыв сроков производства земляных работ, неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и другое.

За прошедшую неделю инспекторы Государственной административно-технической инспекции начислили различным организациям Петербурга штрафов за нарушение правил благоустройства на сумму 8 млн 650 тыс. рублей.

По информации Смольного, предприятия срывали сроки производства земляных работ, не обеспечили безопасный проход пешеходов при проведении работ и не содержали фасады нежилых зданий и территорий.

Самые крупные штрафы заплатят ООО "Светосервис-СПб" за производство земляных работ на инженерных сетях после окончания срока действия ордеров ГАТИ и отсутствие информационного щита – 840 тыс. рублей; ООО "Ситилинк" – за неосуществление обязанностей по очистке, промывке, ремонту фасадов зданий – 700 тыс. рублей; ООО "Агроторг", ООО "Мегаполис 21 век" за неосуществление обязанностей по очистке, промывке, ремонту фасадов зданий, а также самовольное изменение фасадов здания – 680 тыс. рублей; за то же нарушение на 650 тыс. рублей оштрафовали ПАО "Россети Ленэнерго".

Ряд других организаций заплатит штрафы на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv