За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 19 миллионов рублей

Организации выплатят крупные штрафы за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ и другое.

В четверг, 2 декабря, в пресс-служе Государственной административно-технической инспекции сообщили Piter.tv, что за прошедшую неделю петербургских компаниям назначили штрафов в размере 19 миллионов 261 тысячи рублей.

Штрафы выписывали за нарушение правил благоустройства. Организации выплатят компенсацию за самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

Самые большие штрафы выписали ООО "Селена Монтаж" выплатит 400 тыс. рублей, ПАО "Россети Ленэнерго" за неисполнение обязанности по получению ордера ГАТИ выплатят штраф в размере 400 тыс. рублей, а также в размере 700 тыс. рублей за неосуществление обязанностей по очистке, промывке, ремонту фасадов зданий, размещение знаков адресации на фасадах зданий на Дачном проспекте и проспекте Народного ополчения. ГУП "ТЭК СПб" выплатит 655 тысяч рублей.

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