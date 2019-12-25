За время эпидемии в РФ скончались 4 855 человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 162 человека. Об этом сообщили представители информационного центра по борьбе с коронавирусом. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в Москве (76 человек), Дагестане (25 человек), Московской области (24 человека), Петербурге (9 человек) и Нижегородской области (6 человек).

Четыре летальных исхода от COVID-19 зафиксировано в Северной Осетии, три - в Смоленской области и Кабардино-Балкарии. По два пациента с коронавирусом скончались в Челябинской и Свердловской областях. По одному местному жителю от инфицирования погибли в Костромской, Астраханской, Волгоградской и Новосибирской областях, а также ЯНАО, Ставрополье, Краснодарском и Хабаровском краях.

Напомним, что за все время распространения эпидемии коронавируса по России от инфекции погибло 4 855 человек.

