За первое полугодие СК раскрыл 1800 уголовных дел

Результаты работы ведомства подвели во время празднования профессионального дня.

Представители СЛедственного комитета в Петербурге отпраздновали профессиональный день. С событием сотрудников ведомства поздравил вице-губернатор города Александр Говорунов. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой пресс-службу чиновника.

Спикер отметил, что за первое полугодие 2018 года на территории Северной столицы снизилось количество нераскрываемых преступлений. На данный момент завершено расследование 1800 дел. Большая часть из них - особо тяжкие и тяжкие. Также специалистам удалось возместить ущерб от совершенных злодеяний нарушителей на сумму более чем три миллиарда рублей. По мнению политика, наиболее важным направлением деятельности надзорной структуры является противодействие экстремизму и террористическим организациям. С начала года по данным вопросам возбуждено 13 уголовных дел.

Кроме этого за первые шесть месяцев СК успел отремонтировать четыре здания. На эти нужды Петербург выделил 100 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv